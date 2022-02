per Mail teilen

In Zweibrücken ist ein 35 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Ihm wurde während der Prügelei in den Rücken gestochen.

Die Schlägerei ereignete sich am Freitag gegen 22:45 Uhr auf dem Alexanderplatz in Zweibrücken. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es zu einem Streit zwischen einem 35 Jahre alten Mann und einer Person aus einer etwa zehnköpfigen Gruppe. Aus dem Streit entwickelte sich ein Prügelei.

Unbekannter sticht Mann in Zweibrücken in den Rücken

Während der Prügelei habe eine andere Person dem 35-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand in den Rücken gestochen. Der Mann sei dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Die Männer flüchteten daraufhin vom Tatort. Sie sollen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren sein. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise geben können, um die Täter ermitteln zu können.