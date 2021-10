Darf sich Helexier in Zweibrücken "Fachklinik" nennen?

Das Landgericht Zweibrücken verhandelt heute die Klage gegen die Firma Helexier und ihre Privatklinik in Zweibrücken. Es geht darum, ob sie sich künftig "Fachklinik" nennen darf.

Geklagt hatte die Wettbewerbszentrale Bad Homburg. Sie ist der Ansicht, dass Fachkliniken auch Betten für Patienten zum Übernachten vorweisen müssen. Das sei bei der Einrichtung von Helexier in Zweibrücken allerdings nicht der Fall. Deswegen müsse das Landgericht nun entscheiden, ob sich die Privatklinik auch "Fachklinik" nennen darf. Nach Angaben eines Gerichtssprechers soll ein Entschluss in zwei bis drei Wochen getroffen werden.

Darf Helexier den Begriff "Fachklinik" verwenden?

Am Donnerstag beschäftigt sich außerdem das Landgericht Saarbrücken mit einer Klage gegen die Sprecherin der Firma Helexier. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Betrug in großem Stil vor. Sie soll 2015 und 2016 Aktienanteile an einen Geschädigten im Wert von 500.000 Schweizer Franken, etwa 466.000 Euro, verkauft haben, obwohl sie dazu eigentlich nicht in der Lage gewesen sei.

Stadt Zweibrücken genehmigt Klinik-Betrieb ab 15. Oktober

Die Stadt Zweibrücken hatte Helexier zuletzt genehmigt, ab dem 15. Oktober eine Privatklinik im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus zu betreiben. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilt, bleibt diese Genehmigung unberührt von den Entscheidungen der Landgerichte.

Helexier immer wieder in den Schlagzeilen

Für Helexier sind es nicht die ersten Rechtsstreitigkeiten rund um den Betrieb der Privatklinik. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen einen Arzt ermittelt, der illegal Geld mit unwirksamen Krebsmedikamenten verdient haben soll. Die Ermittlungen wurden jedoch eingestellt. Außerdem hatte die Firma einen Rechtsstreit mit dem Nardini Klinikum Zweibrücken verloren. Dabei ging es um die Rückgabe eines medizinischen Gerätes.