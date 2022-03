Lärmschutzwände an A8 werden gebaut

Die versprochenen Lärmschutzwände an der A8 bei Zweibrücken sollen ab Sommer aufgebaut werden. Das hat die Autobahn GmbH jetzt in Aussicht gestellt. Errichtet werden die Lärmschutzwände im Zuge des umfangreichen Ausbaus der A8. Die Autobahn GmbH lässt hier derzeit die Hornbachbrücke an der Anschlussstelle Zweibrücken-Ernstweiler komplett erneuern. Nachdem inzwischen die Stahlkonstruktion der neuen Brücke stehe, gehe es jetzt an den Überbau, teilte eine Sprecher der Autobahn GmbH West mit. Außerdem würden noch dieses Jahr nacheinander beide Fahrtrichtungen der A8 in dem Bereich erneuert. Ab Sommer sollen in dem Zuge auch die Lärmschutzwände aufgestellt werden. Bis diese stehen, wird es nach aktuellem Stand 2024. Der Bund investiert rund 6,6 Millionen Euro in die Lärmschutzwände. Für die neue Hornbachbrücke werden 4,5 Millionen Euro fällig.