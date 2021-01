per Mail teilen

Die Stadt Zweibrücken hat für 2021 ihr Kulturprogramm aufgelegt. Darin enthalten sind zahlreiche kleinere Veranstaltungen, aber auch Großveranstaltungen wie das SWR4-Sommerfestival, das bereits im vergangenen Jahr in Zweibrücken hätte stattfinden sollen, aber coronabedingt ausgefallen ist. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) sagte, man müsse den Menschen so viel Normalität bieten, wie es die aktuelle Corona-Situation zulasse. Das erfordere viel Flexibilität bei der Planung, auch beim mit rund 100.000 Besuchern größten Fest in Zweibrücken, dem Stadtfest.