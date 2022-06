Kommunale Impfstelle schließt

Die kommunale Impfstelle in Zweibrücken ist ab dem 28. März geschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Nachfrage nach Corona-Impfungen derzeit so gering, dass ein Regelbetrieb auch aus Kostengründen überflüssig ist. Wer in den nächsten Tagen zur Erstimpfung komme, müsse die Zweitimpfung beispielsweise beim Hausarzt vornehmen lassen. Die niedergelassenen Ärzte bieten nach eigenen Angaben die Impfungen auch weiterhin an. Die kommunale Impfstelle werde allerdings nur in einen Standby-Betrieb überführt, sodass die Einrichtung innerhalb weniger Tage wieder aktiviert werden könne. Insgesamt wurden dort laut Stadtverwaltung fast 50.000 Impfungen durchgeführt.