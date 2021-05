per Mail teilen

Der Rosengarten in Zweibrücken kann ab sofort doch ohne Corona-Test besucht werden. Nach Angaben eines Sprechers stuft das zuständige Ordnungsamt den Park als Grünanlage und nicht als botanischen Garten ein. Für den Besuch von Grünanlagen sei kein Corona-Test notwendig. Im Rosengarten gelte aber nach wie vor eine Maskenpflicht im Toiletten- und Kassenbereich. Besucher müssen außerdem ihre Kontaktdaten angeben. Die Gartenschau in Kaiserslautern wird nach eigenen Angaben als botanischer Garten eingestuft, dort sei deshalb ein Corona-Test notwendig. Erst gestern wurde vor der Gartenschau ein Testzentrum eingerichtet. Der Japanische Garten in Kaiserslautern hat corona-bedingt nicht geöffnet.