Der Landmaschinenhersteller John Deere hat in Zweibrücken 40 neue Mitarbeiter eingestellt. Dabei handelt es sich um Arbeiter, die zuvor bei Tadano ihren Job verloren hatten.

Die 40 neuen Mitarbeiter sollen überwiegend in der Montage oder als Schweißer bei John Deere in Zweibrücken arbeiten. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers war die gute Zusammenarbeit der Betriebsräte und Geschäftsleitungen von John Deere und Tadano verantwortlich für die Übernahme. Bei John Deere arbeiten in Zweibrücken derzeit etwa 1.000 Menschen, Tadano beschäftigt am Standort in der Südwestpfalz noch etwa 1.200 Mitarbeiter.

Stellenabbau nach Insolvenzverfahren bei Tadano

Im Januar wurden bei Tadano etwa 400 Mitarbeiter entlassen. Wer von den Betroffenen das Unternehmen nicht freiwillig verlassen hatte, der hatte Ende Januar seine Kündigung bekommen. Der Kranbauer durchlief Anfang des Jahres ein Insolvenzverfahren. Die Gläubiger stimmten dem Sanierungsplan von Tadano zu und verzichteten damit auf rund 115 Millionen Euro. Damit war der Weg für eine Neustrukturierung des Unternehmens frei. Tadano will mit dem Sanierungskonzept vor allem doppelte Strukturen abschaffen, um das Unternehmen wieder rentabel zu machen.