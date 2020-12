Der DRK Kreisverband Südwestpfalz in Zweibrücken zieht eine positive Bilanz des Seniorenprojektes „Ixem deheem“. Ende des Jahres läuft das Projekt aus, das DRK will es in Eigenregie weiterführen. Seit 2019 läuft das Programm für Senioren. Ziel ist es, mit Hilfe eines Sprachcomputers der Einsamkeit entgegenzuwirken. Nach Angaben einer DRK-Sprecherin hat das Projekt besonders seit Ausbruch der Corona-Pandemie einen enormen Mehrwert für die Senioren. Durch den Computer können sie mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben, dabei nicht nur mit ihnen sprechen sondern sie auch sehen. Eine Befragung unter den Teilnehmern ergab nach DRK-Angaben, dass die Menschen sich nicht mehr so einsam fühlen seit sie den Sprachcomputer zu Hause haben. Das Forschungsprojekt, an dem auch das Fraunhoferinstitut in Kaiserslautern beteiligt ist, sollte ursprünglich bis Ende des Jahres laufen. Weil das Projekt aber so gut angenommen werde, will das DRK das Projekt in Eigenregie auch 2021 anbieten.