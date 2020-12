Die Stadt Zweibrücken sucht medizinisches Personal für das Corona-Impfzentrum. Das Zentrum in der ehemaligen Kaufhalle in der Innenstadt soll am 28.12. in Betrieb gehen. Gesucht werden dafür unter anderem aber noch Ärzte, Apotheker, Pflegepersonal und Sanitäter. Interessierte können sich über die Internetseite des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums beim Krisenmanagement registrieren und ihre Hilfe anbieten.