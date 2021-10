Hornbach nach Renaturierung abgenommen

per Mail teilen

Der Hornbach ist in Höhe der Stadt Zweibrücken auf einer Länge von 1,8 Kilometern renaturiert worden. Am Dienstag erfolgt die offizielle Abnahme durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd. Wie die Behörde mitteilt, war das Ziel der Maßnahme, den Hornbach wieder zu einem attraktiven Lebensraum für eine Vielzahl an Lebewesen zu gestalten. Es seien neue Lebensräume unter anderem für Amphibien und Fische entstanden. Der Hornbach soll insgesamt wieder einen guten ökologischen Zustand erreichen, deshalb seien weitere Arbeiten zur Renaturierung des Flusses geplant.