Helexier-Klinik startet Betrieb in Zweibrücken

per Mail teilen

In Zweibrücken nimmt die Helexier-Klinik im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus heute ihren Betrieb auf. Parallel läuft eine Gerichtsverhandlung gegen die Verantwortlichen.

In der Helexier-Klinik gibt es unter anderem eine Onkologie-Abteilung, sowie Angebote zur Geriatrie und zur Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Die Stadt Zweibrücken hat der Einrichtung bereits kürzlich die Genehmigung zum Klinikbetrieb erteilt, unabhängig vom Ausgang der Gerichtsverhandlung. Dabei handele es sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit.

Helexier startet mit Klinik-Betrieb in Zweibrücken

Bei dem Prozess am Landgericht Zweibrücken geht es darum, ob sich die Helexier-Klinik als "Fachklinik" bezeichnen darf. Geklagt hatte die Wettbewerbszentrale Bad Homburg. Sie argumentiert, dass Fachkliniken auch Betten zum Übernachten für ihre Patienten vorhalten müssen. Das sei bei Helexier nicht der Fall. Deshalb habe die Klinik unlauteren Wettbewerb betrieben.

Mehrere Gerichtsverhandlungen mit Helexier-Beteiligung

Gestern hatte sich das Landgericht Saarbrücken außerdem mit einer Klage gegen die Sprecherin der Firma Helexier beschäftigt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf Betrug in großem Stil. Die Frau soll 2015 und 2016 Aktienanteile im Wert von 500.000 Schweizer Franken, etwa 466.000 Euro, an einen Geschädigten verkauft haben, obwohl sie dazu eigentlich nicht in der Lage gewesen sei.

Bereits zuvor hatte es im Zusammenhang mit der Helexier-Klinik mehrere Gerichtsverhandlungen gegeben.