Mann öffnet aus dem Urlaub mit App seine Haustür - Polizei muss helfen

"Hereinspaziert, es ist gerade niemand da!" So hatte das ein Mann aus Zweibrücken sicher nicht gemeint, als er im Urlaub mit dem Handy versehentlich die Haustür zuhause öffnete. Zum Glück gibt es die Polizei.

Mal eben im Urlaub über die Handy-App nachgeschaut, was daheim so los ist, ob noch alles in Ordnung ist? Das hat bestimmt schon der ein oder andere gemacht. Mittlerweile kann man sogar seine Haustür vom Smartphone aus öffnen - und das aus aller Welt.

Falsche Handy-Taste öffnet Haustür in Zweibrücken

Doch was passiert, wenn man aus Versehen die Tür öffnet und niemand da ist, der sie schließen kann? Dann hat man ein Problem. So erging es einem Mann aus Zweibrücken, der gerade in Osteuropa auf Reise ist. Er hatte versehentlich seine Haustür geöffnet, als er durch die Überwachungskamera gucken wollte.

Polizei schließt Tür

Hilfesuchend wandte er sich an die Polizei in Zweibrücken. Eine Streife kam am Haus vorbei, musste aber gar nicht erst nachschauen, ob sich zwischenzeitlich jemand reingeschlichen hatte. Der Mann hatte mit dem Handy die ganze Zeit alles im Blick. Die Polizisten zogen die Haustür zu und der Mann konnte seine Urlaubsreise beruhigt fortsetzen.