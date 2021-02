Lange Zeit sah es ja so aus, als wollten die Corona-Zahlen nicht richtig zurückgehen -Lockdown hin oder her. Aber jetzt gibt es eine gute Nachricht. Die Stadt Zweibrücken hat heute einen 7-Tage-Inzidenzwert von gerade mal 11,7 ... und befindet sich damit in gar keiner Warnstufe mehr...