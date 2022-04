Hund mit ausgelegten Ködern vergiftet

Die Polizei sucht einen unbekannten Täter, der in Zweibrücken mit Rattengift versetzte Hackfleischbällschen ausgelegt hat. Wie die Polizei mitteilt wurden die golfballgroßen Giftköder alle an einer Stelle ausgelegt, auf der Straße, in einem Garten und mehrere wurden auch in den Auspuff eines Pkw gesteckt. Ein Hund fraß am Donnerstagnachmittag einen der Köder. Die Besitzer bemerkten es und suchten umgehend einen Tierarzt auf. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt eingeleitet.