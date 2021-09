Zweibrücker Mediziner Gensch erstattet Anzeige wegen Hass-Kommentaren

Der Zweibrücker Mediziner und Politiker Christoph Gensch (CDU) hat wegen Hass-Kommentaren im Internet Anzeige gegen mehrere Personen erstattet. Gensch war bei Facebook aufs Übelste beschimpft worden, nachdem er dort Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche für "sinnvoll" erklärt hatte.

Unter anderem wird Gensch in den Hass-Kommentaren vorgeworfen, dass es ihm nur um Geld und Macht in der Politik gehe. Darüber hinaus wird er mit dem KZ-Arzt Josef Mengele verglichen. Einige Impfgegner und Querdenker fordern, dass er zur Rechenschaft gezogen werden müsse und in der Hölle schmoren solle.

Ein Auszug aus den Hass-Kommentaren auf der Facebook-Seite des Zweibrücker Mediziners und CDU-Politikers Christoph Gensch. Facebook

Hass-Kommentare überschreiten Grenze

Nach eigenen Angaben hat Gensch bereits mehrere Anzeigen erstattet. Die Kommentare seien von der Polizei gesichert worden und würden ausgewertet. Er werde alle strafrechtlich relevanten Kommentare auch weiterhin zur Anzeige bringen, schreibt Gensch. Es seien Grenzen überschritten worden, die über einen demokratischen Diskurs weit hinausgingen – das Internet sei kein rechtsfreier Raum. Viele seiner Kollegen würden solche Kommentare stillschweigend ertragen, um dem Konflikt aus dem Weg zu gehen.

Mit Posts wie diesem, informiert der Zweibrücker Mediziner Christoph Gensch seit Beginn der Pandemie über Corona-Themen. Jetzt wurde er Ziel eines Shitstorms von Impfgegnern. SWR Facebook

Verfasser von Hass-Kommentaren aus ganz Deutschland

Schon seit dem Beginn der Pandemie informiert der Mediziner regelmäßig in sozialen Netzwerken rund um das Thema Corona und hat in Zweibrücken beispielsweise Impfungen in Altenheimen mitorganisiert. Auffällig: Viele Verfasser der Hass-Kommentare leben laut ihren Profilen gar nicht in der Region.