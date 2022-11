Fußgängerin wird in Zweibrücken von Auto angefahren und schwer verletzt

In Zweibrücken ist am Samstagabend eine Fußgängerin von einem Auto angefahren worden. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei am Samstagabend gegen 17.25 Uhr in der Steinhauser Straße in Zweibrücken. Die 53-jährige Fußgängerin habe die Straße zusammen mit ihrem Hund überquert. Dort sei sie dann von einem 27-jährigen Autofahrer erfasst worden, der auf der Steinhauser Straße in Fahrtrichtung Fashion-Outlet unterwegs war.

Autofahrer hatte offenbar Drogen genommen

Laut Polizei hatte der Autofahrer die Fußgängerin zu spät erkannt. Er kollidierte mit der rechten Fahrzeugfront mit der Frau. Die 53-Jährige wurde dadurch zu Boden geschleudert. Sie erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und mehrere Knochenbrüche. Die Frau wurde ins Krankenhaus nach Pirmasens gebracht.

Der Unfallverursacher wurde nach Angaben der Polizei mit auf die Dienststelle genommen. Der Grund: drogentypische Ausfallerscheinungen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Ein Experte soll nach dem Unfall nun ein Verkehrsgutachten erstellen.