Tina Hamm sammelt in ihrem Friseurladen in Zweibrücken regelmäßig die Haare ihrer Kundinnen und Kunden für den guten Zweck. Daraus werden anschließend Echthaar-Perücken für Krebskranke gefertigt. Als Zopf gehen die Haare per Post an den Perücken-Hersteller.