In dieser Woche findet zum ersten Mal eine bundesweite Aktion gegen die Verschwendung von Lebensmitteln statt. Mit dabei ist auch eine Gruppe aus Zweibrücken.

Anika Weber aus Zweibrücken ist eine sogenannte Foodsaverin. Das sind Menschen, die noch genießbare Lebensmittel vor der Mülltonne bewahren wollen. Die 31-Jährige hat die Foodsavergruppe in Zweibrücken gegründet - weil sie gesehen hat, wie viele Lebensmittel auf einem Großmarkt weggeworfen wurden. "Diese Mengen habe ich vor Augen gehabt und dachte: So darf das nicht sein. Auf der einen Seite der Welt hungern die Menschen, auf der anderen Seite werden solche Mengen weggeschmissen."

Lebensmittel nicht nur für Bedürftige

Seit gut einem Jahr gibt es die Foodsavergruppe in Zweibrücken und inzwischen sind es rund 50 aktive Mitglieder, die regelmäßig von Geschäften Lebensmittel abholen, die sonst vernichtet werden würden. Diese sind aber nicht nur für Bedürftige gedacht, erklärt Anika Weber. "Wir fahren Verteilerstellen an, die wir selbst gegründet haben. Dort legen wir immer Lebensmittel aus, die sich jeder nehmen kann - Hauptsache, es wird gegessen."

Eine dieser Verteilerstellen ist beispielsweise im Mehrgenerationenhaus in Zweibrücken. Gerade jetzt während der Corona-Pandemie würden viele Menschen auf das Angebot zurückkommen, erzählt Anika Weber. "Die kommen, weil sie wissen: Hier bekomme ich Lebensmittel, die ich mir gerade nicht kaufen kann, weil mein Chef mir mein Geld nicht zahlt."

Keine Konkurrenz zu Tafeln

Wichtig ist Anika Weber zu betonen: Die Foodsaver sind keine Konkurrenz zu den Tafeln. "Foodsharing hat das Prinzip: 'Tafel first'. Foodsharing funktioniert von privat zu privat - und so wir können zusätzlich noch Lebensmittel in vielen Betrieben retten."

Anika Weber (links) und Aline Carbon sind Foodsaver aus Zweibrücken. SWR

Seit vier Monaten ist auch Aline Carbon Foodsaverin. Sie freut sich jedes Mal, wenn sie Lebensmittel in Supermärkten und Bäckereien abholen kann. "Ich fahre zu dem Betrieb, sage Bescheid, dass ich von Foodsharing bin - und dann stellen die mir die Lebensmittel meistens parat. Wir nehmen sie mit und verteilen sie weiter."

Und es werden immer mehr Betriebe in und um Zweibrücken. Denn diesen sei klar geworden, dass die Foodsaver ihnen nichts wegnehmen wollen, sagt Anika Weber. "Eher im Gegenteil: Wenn ein Betrieb mit uns kooperiert und die Foodsaver den Betrieb wertschätzen, dann gehen sie genau dort auch einkaufen."