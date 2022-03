Die Stadt Zweibrücken will verstärkt auf den richtigen Umgang mit Vogelkindern aufmerksam machen. Hintergrund ist, dass Tierfreunde diese immer wieder fälschlicherweise auf die Hand nehmen. Vor allem im Bereich der Zweibrücker Allee würden Vogelkinder im Frühjahr oft auf dem Boden sitzen. Sie dürften aber auf keinen Fall angefasst und vermeintlich in Sicherheit gebracht werden, betont ein Stadtsprecher. Es handle sich um sogenannte Ästlinge, die auch dann noch von ihren Eltern versorgt würden, wenn sie das Nest bereits verlassen hätten. Die Stadt will darüber ab Anfang Mai auch in den sozialen Netzwerken sowie auf der städtischen Internetseite gezielt aufklären. Die Informationskampagne werde derzeit gemeinsam mit den Experten des Umwelt- und Servicebetriebs vorbereitet. Zusätzliche Hinweisschilder, wie von einem Ratsmitglied der Grünen gefordert, will die Stadt Zweibrücken dagegen nicht aufstellen.