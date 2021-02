per Mail teilen

Zweibrücken erhält aus Bund-Länder-Programmen insgesamt eine Million Euro. Die Fördergelder fließen nach Angaben des Landes in städtebauliche Maßnahmen. In der Innenstadt von Zweibrücken sollen dadurch Plätze besser beleuchtet und Straßenabschnitte umgeplant werden. Außerdem sollen entlang des Hornbachs und der Breitwiesen sowie an der Steinhauser Straße Spielplätze aufgewertet werden.