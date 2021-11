Im Rechtsstreit um die Frage, ob eine Privatklinik in Zweibrücken monatelang unlauteren Wettbewerb betrieben hat, soll am Freitag am Landgericht Zweibrücken eine Entscheidung fallen. Es geht darum, ob der Betreiber Helexier seine Klinik am Himmelsberg "Fachklinik" nennen darf.

Geklagt hat die Wettbewerbszentrale Bad Homburg. Sie wirft Helexier vor, irreführende Werbung betrieben zu haben. Hintergrund ist, dass Helexier mit der Bezeichnung "Fachklinik" im Internet und am Eingang des Gebäudes geworben hatte, obwohl noch gar keine Klinikzulassung vorlag. Die Zulassung hatte der Betreiber erst Mitte Oktober, nach langem Hin und Her, von der Stadt Zweibrücken bekommen. Nach Ansicht der Wettbewerbszentrale hätte Helexier ohne Zulassung nicht mit dem Begriff "Fachklinik" werben dürfen. Das Gericht hatte angeregt, dass sich beide Parteien auf einen Vergleich einigen, dieser blieb aber aus. Der Streitwert wird auf 25.000 Euro beziffert.