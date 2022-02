Ehemaliges City-Outlet wird umgebaut

Der Zweibrücker Stadtrat hat beschlossen, dass das ehemalige City-Outlet in der Innenstadt ab 2024 zu einem Kultur-Magneten umgebaut werden soll. Das teilte ein Sprecher nach der Sitzung am Donnerstagabend mit. Demnach will die Stadt Zweibrücken für die Umsetzung der Pläne von einem Bundesförderprogramm profitieren und noch heute den entsprechenden Antrag einreichen. Ziel sei es, das Areal um das City-Outlet wiederbeleben. So sollen sich hier Bibliotheken und ein Kulturamt mit Ticket-Verkauf ansiedeln, aber auch eine Ecke für Computerspieler und Bastler entstehen.