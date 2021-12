Immer mehr Eltern melden ihre Kinder für eine Impfung gegen Corona an. Der Zweibrücker Kinderarzt Christian Neumann glaubt, dass vor allem die Angst die Eltern umtreibt.

Am Donnerstag soll es in den rheinland-pfälzischen Kinderarztpraxen losgehen mit den Corona-Impfungen bei Kindern ab fünf Jahren. Und die Nachfrage ist inzwischen so groß, dass Kinderarzt Christian Neumann in Zweibrücken nach eigenen Angaben nahezu überrannt wird.

"Eltern haben Angst, dass Kinder nicht mehr in die Kita dürfen"

Vor wenigen Wochen sah das noch ganz anders aus: Bei den meisten Kinderärzten in der Westpfalz trudelten die Terminbuchungen nur sehr verhalten ein. Die anfängliche Verunsicherung vieler Eltern sei inzwischen aber der Angst gewichen, beobachtet der Zweibrücker Christian Neumann, der auch Sprecher des rheinland-pfälzischen Kinderärzteverbandes ist. Nicht wenige würden befürchten, dass ihr Kind nächstes Jahr nicht mehr in die Kita oder Schule dürfe, wenn es nicht gegen Corona geimpft sei.

Auch gesunde Kinder werden zur Impfung gegen Corona angemeldet

Außerdem habe bei einigen Eltern sicher auch die jetzt erfolgte Empfehlung der Ständigen Impfkommission Bedenken ausgeräumt, mutmaßt Neumann. Zwar rate die StiKo, vor allem vorerkrankten Kindern den Biontech-Impfstoff zu verabreichen. Trotzdem hätten sich inzwischen auch Eltern mit kerngesunden Kindern in seiner Praxis gemeldet, teils sogar aus anderen Bundesländern.

50 Einzeldosen erwartet der Zweibrücker Kinderarzt für den Impf-Auftakt diese Woche. "Und die werden sehr schnell weg sein", ist sich Neumann sicher. So habe er 40 Prozent der angemeldeten Kinder für Samstag einbestellen müssen, weil seine Praxis den Andrang sonst nicht schaffe.

Forderung: Zweitimpfung muss gesichert sein

Der Medizinier geht davon aus, dass diese große Nachfrage auch mit der neuen Omikron-Variante zusammenhängt, betont aber auch: "Panik ist aus meiner Sicht unbegründet". Dafür sei die Datenlage noch viel zu dünn. Der Sprecher des rheinland-pfälzischen Kinderärzteverbands warnt in dem Zusammenhang auch, dass die Zweitimpfungen unbedingt gesichert sein müssten. "Wenn wir bei den Kindern, die jetzt an der Reihe sind, in drei bis sechs Wochen nicht nachlegen können, wäre das fatal".