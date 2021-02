Zum ersten Mal seit Wochen ist die Stadt Zweibrücken wieder in der Corona-Warnstufe Gelb. Nach Angaben des Gesundheitsamtes liegt der Inzidenzwert bei 26,3. Zweibrücken war in den vergangenen Wochen zeitweise sogar die Kommune mit dem niedrigsten Inzidenzwert in Deutschland. Den höchsten Inzidenzwert in der Westpfalz hat nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes der Kreis Südwestpfalz mit 39,5.