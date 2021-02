Die Stadt Zweibrücken liegt als einzige Kommune in Rheinland-Pfalz unterhalb jeder Corona-Warnstufe. Bundesweit gibt es in der Stadt mit 11,7 den niedrigsten Inzidenzwert. OB Wosnitza (SPD) ist stolz, kann sich aber auch nicht so recht erklären, was Zweibrücken anders macht als andere Kommunen.

Die Stadt Zweibrücken ist aktuell (Stand 4.2.) der einzige weiße Fleck auf der Corona-Karte von Rheinland-Pfalz - die meisten anderen Kommunen sind in Warnstufe Rot. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 11,7 ist nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes der niedrigste Wert seit dem 15. Oktober vergangenen Jahres. Den höchsten Inzidenzwert in der Westpfalz hat der Kreis Kaiserslautern mit 89,6. In Rheinland-Pfalz belegt die Stadt Landau mit 115,2 den Spitzenplatz. Was macht Zweibrücken besser? Auch im bundesweiten Vergleich hat die Stadt Zweibrücken aktuell laut dem Robert-Koch-Institut den niedrigsten Inzidenzwert. Doch was läuft in Zweibrücken anders, als in anderen Kommen mit teils deutlich höhren Werten? Der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza ist das nach eigenen Angaben schon öfter gefragt worden, eine Antwort hat er nicht. Er sagt: "Ich weiß nicht, was wir anders machen. Ich weiß nur, was wir machen." SWR Laut Wosnitza würden in Zweibrücken alle Verantwortlichen eng zusammenarbeiten - unabhängig von Zuständigkeiten, welcher Partei jemand angehöre oder für welche Organisation man tätig sei. Alle seien sehr gut vernetzt und könnten dadurch schnell reagieren. "Stadtverwaltung, Ärzte, Klink, Organisationen, Senioreneinrichtungen und natürlich die Bürgerinnen und Bürger ziehen an einem Strang", erklärt der Zweibrücker Oberbürgermeister. "Das haben wir nur gemeinschaftlich geschafft und ein wenig Glück ist sicherlich auch dabei. Vielleicht ist ja doch was dran: Das Glück ist mit dem Tüchtigen." Marold Wosnitza (SPD), Oberbürgermeister Zweibrücken Alle helfen mit - zum Beispiel im Impfzentrum Als "bestes Bespiel" nennt Wosnitza das Impfzentrum in Zweibrücken. Es werde von der Stadt betrieben, der Impfkoordiniator komme von der Feuerwehr, der Sanitätsdienst vom ASB, das mobile Impfteam vom DRK, die Ärzte aus der Stadt betrieben die Aufklärungsarbeit, medizinische Mitarbeiter und die Bundeswehr würden das Impfen übernehmen und Apotheker den Impfstoff vorbereiten. Auch der Stadtrat arbeite parteiübergreifend zusammen, trage das Impfzentrum mit und habe die Haushaltsrechtliche Grundlage für den Betrieb geschaffen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Gewobau) habe die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus würden sich viele weitere Bürger der Stadt engagieren.

