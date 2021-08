In Zweibrücken können ab Sonntag einige Corona-Maßnahmen gelockert werden. Hintergrund ist nach Angaben der Stadtverwaltung, dass der Inzidenzwert an den vergangenen fünf Werktagen unter 150 lag. Die Einzelhändler in Zweibrücken dürften entsprechend wieder Termin-Shopping anbieten. Die Kunden benötigten dafür allerdings einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass der Inzidenzwert in Zweibrücken bereits den zweiten Tag unter 100 liegt. Sollte das auch an den kommenden drei Werktagen so bleiben, könne in Zweibrücken unter anderem die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben werden.