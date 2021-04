In der Westpfalz wurden bisher vor allem ältere Menschen gegen das Corona-Virus geimpft. Seit Dienstag sind in einer Kinderarztpraxis in Zweibrücken auch Jugendliche an der Reihe - und zwar eine spezielle Gruppe.

