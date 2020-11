per Mail teilen

In Zweibrücken können Bürger wieder Weihnachtsbäume in der Innenstadt mit eigenem Schmuck behängen. Die Stadtverwaltung hat dafür in den vergangenen Tagen mehr als 90 Bäume aufstellen lassen. Anders als sonst üblich werden die Bäume nicht gemeinsam und zu einem festen Zeitpunkt geschmückt. Die Aktion läuft bis kommenden Mittwoch. Die Stadt bittet Interessierte bei Bäumen, die direkt vor Läden stehen mit den Geschäftsinhabern zu klären, ob diese die Bäume selbst schmücken möchten.