Der Streit um die Ansiedlung des Versandriesen Amazon in Zweibrücken geht in die nächste Runde. Im Büro von Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) stapeln sich allmählich die Unterschriftenlisten.

Etwa 1.300 Bürgerinnen und Bürger aus Zweibrücken haben bei der Petition der Bürgerinitiative "Pro Amazon" unterschrieben. Initiator Andreas Eich übergab die Petition am Dienstag an Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Eich und seine Mitstreiter setzen sich für eine Ansiedlung eines Amazon-Logistikcenters im Gewerbegebiet Steitzhof ein.

"Pro Amazon" hofft auf hunderte Arbeitsplätze in Zweibrücken

Aus der Petition geht hervor, dass sich die Bürger vor allem erhoffen, dass durch Amazon auf dem Steitzhof rund 400 neue Arbeitsplätze entstehen könnten. Das hatte das Unternehmen wohl im Vorfeld zugesagt. Viele Unterstützer schreiben in ihren Kommentaren, dass diese Arbeitsplätze für die strukturschwache Region wichtig wären.

Weitere Bürgerinitiative will Amazon-Ansiedlung verhindern

Im November hatte bereits die Bürgerinitiative "Amazon in Zweibrücken - so nicht!" ihre Unterschriftenliste an Oberbürgermeister Wosnitza übergeben. Sie möchte die Ansiedlung von Amazon noch verhindern. Der Konzern beute seine Mitarbeiter aus und zahle keine Steuern in Deutschland, kritisiert die Bürgerinitiative.

Pläne von Amazon noch nicht offiziell bestätigt

Der Stadtrat in Zweibrücken hatte sich zuvor bereits für die Ansiedlung des Logistikcenters auf dem Steitzhof ausgeprochen. Nach SWR-Informationen soll sich in dem Industriegebiet bei Contwig der Versandriese Amazon ansiedeln. Offiziell bestätigt hat der Konzern das aber noch nicht.