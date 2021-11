per Mail teilen

Autofahrer müssen sich in Zweibrücken noch länger auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bleibt der Bubenhauser Kreisel bis kommenden Mittwoch gesperrt. Eigentlich sollten die Bauarbeiten dort bereits am Freitag beendet werden. Wegen des anhaltend schlechten Wetters verschiebe sich dieser Termin jedoch. Am Bubenhauser Kreisel wird seit Mitte Oktober die Fahrbahn saniert.