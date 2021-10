per Mail teilen

Der Kreisel im Zweibrücker Stadtteil Bubenhausen wird ab heute bis Mitte November voll gesperrt.

Grund dafür sind laut des zuständigen Servicebetriebs UBZ Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Die Sperrung werde zu erheblichen Verkehrseinschränkungen führen, weil es sich beim Bubenhauser Kreisel um einen zentralen Verkehrsknoten in Zweibrücken handle, so der UBZ. Entsprechende Umleitungen seien eingerichtet.