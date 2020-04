In diesen Tagen sollen die Abrissarbeiten auf ehemaligen Parkbrauerei-Gelände in Zweibrücken beginnen. Laut Investor Manfred Schenk liege man derzeit voll im Zeitplan. Von den Arbeiten werde man erst einmal relativ wenig mitbekommen, so Schenk. Zunächst würden die Gebäude entkernt. Der eigentliche Abriss der folge dann zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn alles nach Plan läuft, könnten dann im Herbst die Bauarbeiten für die neuen Gebäude beginnen. Das hänge aber natürlich davon ab, wie sich die Lage in der Corona-Krise weiterentwickle. Auf dem ehemaligen Brauereigelände mitten in der Zweibrücker Innenstadt sollen unter anderem Wohnungen, ein Hotel und ein Pflegeheim für Senioren entstehen. Das Projekt soll laut Investor rund 60 Millionen Euro kosten.