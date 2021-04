Die Hundewelpen, die am Samstag vergangener Woche am Ständenhof bei Münchweiler an der Rodalb beschlagnahmt wurden, befinden sich nach wie vor im Tierheim Zweibrücken. Die Tiere durfte die Reise nicht fortsetzen, weil sie keine Impfungen hatten. Außerdem haben nach Angaben der Kreisverwaltung bei den 26 Welpen erforderliche Dokumente gefehlt. Die Dackel-, und Cocker Spaniel-Welpen sollen nun so lange unter Beobachtung bleiben, bis sie die tiergesundheitsrechtlichen Vorgaben erfüllen. Danach sollen die Welpen zurück zu ihren Besitzern. Der Zustand der Tiere soll sehr unterschiedlich gewesen sein. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, haben einige der Hunde eine tierärztliche Behandlung gebraucht, ein Welpe musste in eine Tierklinik gebracht werden. Wie lange die Welpen im Zweibrücker Tierheim bleiben, sei unklar. Die anderen 20 Hunde des Tiertransports wurden nicht beanstandet und konnten ihre Reise nach Irland fortsetzen.