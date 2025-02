Eine Spielwiese für Mountainbiker in Zweibrücken

Mountainbiken ist im Moment eine beliebte Freizeitbeschäftigung unter Jugendlichen und Junggebliebenen. An vielen Orten entstehen Trails und Pumptracks. Und auch Zweibrücken bekommt jetzt seinen eigenen Bikepark.

Noch braucht man viel Phantasie, wenn man auf dem Gelände in Zweibrücken steht, auf dem in Zukunft ein Bikepark entstehen soll. Statt Startrampen, Anliegerkurven, Sprüngen und Holzelementen gibt es bisher nur grüne Ackerfläche. Der Himmel hängt dunkelgrau über dem Feld nahe der Fasanerie. Das Gelände fällt nach links Richtung Wald leicht ab, es ist groß. Auf jeden Fall viel Platz für eine Spielwiese für Mountainbiker.

Dieses Gelände nahe der Fasanerie hat die Stadt Zweibrücken dem Mountainbike Club zur Verfügung gestellt. Darauf soll im Laufe des Jahres ein Bikepark mit Sprüngen, Anliegerkurven und Holzelementen entstehen. Vom Anfänger bis zum Profi soll hier jeder seinen Spaß haben, so der Plan der Mountainbiker. Zuvor hatte die Stadt aufwendig gebaute, aber nicht genehmigte Strecken im Fasaneriewald abgebaut. SWR

Den großen grünen Acker stellt die Stadt Zweibrücken den Mountainbikern zur Verfügung. Dort dürfen sie nach Herzenslust bauen. Einzige Bedingung: die Biker müssen einen Verein gründen, damit die Fahrer auf der Strecke versichert sind, falls etwas passiert. Gesagt, getan. Am 4. Februar ist der Mountainbike Club Zweibrücken e.V. mit zunächst 30 Mitgliedern gegründet worden. "Jetzt müssen wir den Verein nur noch beim Amtsgericht ins Vereinsregister eintragen lassen", erklärt der erste Vorsitzende, Ulf Bürger. Und dann kann es schon losgehen.

Marius Job, Sven Horn, Ulf Bürger und Anne Oberle (von links nach rechts) sind vier der Mitgründer des Mountainbike Clubs Zweibrücken. SWR

Mit dem neuen Bikepark wollen die Verantwortlichen erreichen, dass die Jugendlichen aus Zweibrücken einen Treffpunkt haben, an dem sie auf legale Art und Weise ihrem Hobby, dem Mountainbiken, nachgehen können. Marius Job ist der Schriftführer des Vereins und selbst leidenschaftlicher Mountainbiker. Er kannte die illegalen Strecken und kennt die Jugendlichen, die sie in den Wald gebaut hatten. "Der Rückbau war sehr traurig, weil in diese Strecken wirklich nach der Schule, in den Ferien sehr viel Zeit reingeflossen ist." Aber weil die Strecken groß und gefährlich waren, habe die Stadt sie zerstören müssen. Daher wollen sich die Vereinsmitglieder jetzt bemühen, möglichst schnell einen Bikepark zu bauen.

Auf dem Gelände am Fasaneriewald sollen neben einem kleinen Pumptrack verschiedene Strecken entstehen. Das Angebot soll sich genauso an kleine Kinder, wie auch Anfänger und auch richtige Profis richten, erklärt Marius Job. "Hier muss auf jeden Fall das Gelände gut genutzt werden." Auf dem abschüssigeren Teil könnten beispielsweise die größeren Sprünge entstehen. Detaillierte Pläne sollen demnächst erstellt werden. Auf jeden Fall, so sind sich Marius Job und Ulf Bürger einig, wird ein großer Teil der Arbeiten in Eigenleistung erledigt werden müssen.

Vereinsmitglieder wollen in und um Zweibrücken Spenden sammeln

"Wir werden Klinken putzen gehen und versuchen, Sponsoren zu bekommen", sagt der Vorsitzende Ulf Bürger. Denn trotz aller eigenen Arbeit wird Geld gebraucht. Sei es für Baumaterialien oder professionelle Helfer mit Maschinen. Denn, so Bürger, es müssen große Erdmassen bewegt werden. Wenn die ersten Strecken fertig sind, soll es auch möglich sein, direkt vor Ort kleinere und größere Beträge zu spenden. "Es können ja die Leute von überallher kommen. Und wenn es ihnen gefällt, können sie gerade einen QR-Code abscannen und uns ein wenig Geld spenden."

Ein Mountainbikeverein für alle in Zweibrücken

Neben dem Bikepark will der Verein künftig auch gemeinsame Touren in der Umgebung anbieten. Außerdem ist geplant, ein Kinder- und Jugendtraining anzubieten. Damit, so erklärt Marius Job, möchte sich der Verein in Zweibrücken den eigenen Nachwuchs heranziehen.