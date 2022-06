Contwig: Amazon kämpft bei Neubau mit gestörten Lieferketten

Die Situation auf dem Weltmarkt könnte sich auch auf das Amazon-Logistikzentrum auf dem Steitzhof in Contwig (Kreis Südwestpfalz) auswirken. Es soll eigentlich 2023 fertiggestellt werden.

Ein Sprecher der zuständigen Projektfirma sagte dem SWR, dass die Lieferketten derzeit weltweit gestört seien und es daher auch auf dem Weltmarkt zu Verzögerungen komme. Ob und wie sich das auf den Zeitplan des neuen Logistikzentrums auf dem Steitzhof auswirkt, ist noch nicht klar. Wie der Sprecher mitteilt, liege das Projekt aktuell noch im Zeitplan. Ursprünglich sollte der Grundstein für den Neubau in diesem Sommer gelegt werden. Ein Termin stehe jedoch noch nicht fest.

Unterbrochene Lieferketten wegen Ukraine-Krieg

Die globalen Lieferketten wären derzeit aufgrund verschiedener Krisen, zum Beispiel dem Ukraine-Krieg, zum Teil unterbrochen. Ursprünglich sollte das Zentrum 2023 eröffnen. Das sei zumindest derzeit noch immer der Plan, so der Sprecher.

Im Februar hatte der zuständige Zweckverband einen Bebauungsplan für das geplante Amazon-Logistikzentrum im Gewerbegebiet Steitzhof beschlossen. Im März hatten dann erste Bauarbeiten begonnen. Insgesamt liegen die Kosten für den Neubau im hohen zweistelligen Millionenbereich. Rund 400 neue Arbeitsplätze sollen in dem geplanten Amazon-Logstikzentrum entstehen.

Bürgerinitiativen für und gegen Amazon-Ansiedlung

Im Vorfeld hatten sich Bürgerinitiativen für und gegen die Ansiedlung von Amazon auf dem Steitzhof ausgesprochen. Der Konzern beute seine Mitarbeiter aus und zahle keine Steuern in Deutschland, kritisieren Bürgerinnen und Bürger, die gegen die Ansiedlung sind.

Zurzeit baut Amazon in der Westpfalz ein weiteres Logistikzentrum in Kaiserslautern, das im Herbst eröffnen soll. In Ramstein-Miesenbach und Kaiserslautern gibt es Versandzentren, wo die Bestellungen auf die Fahrzeuge der Zusteller verladen und dann zu den Kunden in der Region gebracht werden.

In einer vorherigen Version des Artikels hatten wir berichtet, dass sich die Bauarbeiten auf dem Gelände verzögern. Das ist so nicht richtig, da die Auswirkungen auf das Projekt derzeit nicht absehbar seien. Bei den Verzögerungen bezog sich der Projektentwickler ausschließlich auf die allgemeine Lage auf dem Weltmarkt. Wir haben die entsprechende Stelle korrigiert.