Die Pläne zur Reaktivierung der S-Bahnstrecke Zweibrücken-Homburg kommen in Zweibrücken gut an. Lob gibt es vor allem von dem Verein, der sich seit Jahren für die Bahn-Linie einsetzt. Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) hatte gestern in Zweibrücken online mit Bürgern über die fortgeschrittenen Pläne der S-Bahnstrecke gesprochen. Ein Sprecher des "Vereins zur Förderung des Schienenverkehrs in und um Zweibrücken" sagte dem SWR, er sei froh, dass sich der jahrelange Kampf gelohnt habe. Er sehe gute Chancen, dass Zweibrücken für Berufspendler wieder attraktiver werde. Eine große Rolle spiele dabei, dass der Hauptbahnhof in Zweibrücken aufgewertet wurde - zum Beispiel durch eine sogenannte Mobilitätszentrale, bei der Bahnfahrer persönlich betreut und informiert werden. Aber auch durch den Kiosk und die Postfiliale des DRK. Auf der Bahnstrecke Zweibrücken-Homburg sollen in vier Jahren wieder Züge fahren.