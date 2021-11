Ausstellung zum Tag der Kinderrechte

Zum internationalen Tag der Kinderrechte am 20.11. ist auf dem Goetheplatz in Zweibrücken eine Ausstellung zu sehen. Mehrere Institutionen hatten Kinder und Jugendliche im Vorfeld gefragt, was sie an Zweibrücken gut finden und was sie in der Stadt vermissen. Die Ergebnisse werden am Samstag auf dem Goetheplatz präsentiert und danach noch bis Weihnachten im Foyer des Rathauses ausgestellt. Zusätzlich zur Ausstellung gibt es in der Innenstadt eine Mitmachstation zum Thema „Sinneswelten“ und einen Go-Kart-Parcours.