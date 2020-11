per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat gegen einen Mann Anklage wegen Totschlags erhoben. Er soll im August einen anderen Mann niedergestochen haben. Der Fall hatte in Zweibrücken große Bestürzung ausgelöst.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll sich der Angeschuldigte vor der Tat im August mit seiner Mutter gestritten haben. Nachbarn hörten den Streit und wollten den Mann beruhigen - einer der Nachbarn trat die Wohnungstür ein und betrat die Wohnung.

Opfer verblutet auf der Straße

Daraufhin soll der Angeschuldigte dem 40-jährigen Mann mit einem Küchenmesser in die linke Brustseite gestochen haben. Das Opfer konnte noch aus der Wohnung fliehen, brach dann aber auf der Straße zusammen und verblutete. Die Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen, weil der Stich unter anderem das Herz getroffen hatte.

Staatsanwaltschaft Zweibrücken: Keine Notwehr

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft kann der Angriff nicht durch Notwehr gerechtfertigt werden, wie es der mutmaßliche Täter in den ersten Vernehmungen angab. Der Angeklagte sagt jetzt, er könne sich nicht an den Stich erinnern. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Die Tat hatte in Zweibrücken und Umgebung große Bestürzung ausgelöst. Das 40-jährige Opfer war ein zweifacher Familienvater, der beim DRK in Contwig in der Motorradstaffel aktiv war. Das DRK hatte damals Trauerflor für alle Fahrzeuge angeordnet.

Außerdem gab es Gerüchte, die Tat habe wegen der politischen Gesinnung des 34-jährigen mutmaßlichen Täters einen rechtsradikalen Hintergrund. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihren Ermittlungen aber keinen Hinweis darauf gefunden.