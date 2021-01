per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat einen Mann angeklagt, der sich über 50 Kilometer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben soll. Wie sich herausstellte, hatte er keinen Führerschein. Der Mann ist laut Anklage im Juli vergangenen Jahres in Bann im Kreis Kaiserslautern vor einer Polizeikontrolle geflüchtet – er soll mit bis zu 140 Stundenkilometern durch Dörfer und über Feld- und Wirtschaftswege gerast sein. Zeitweise waren sechs Streifenwagen an der Verfolgungsjagd beteiligt. Nach einer Dreiviertelstunde konnte die Polizei den Raser in Reifenberg im Kreis Südwestpfalz stoppen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, hatte der Mann keinen Führerschein. Bei einer Hausdurchsuchung hätten Beamte zudem einen Schlagring bei ihm gefunden. Das Amtsgericht muss nun entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird und ob es zu einem Prozess kommt.