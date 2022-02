per Mail teilen

In der Pestalozzi-Grundschule in Zweibrücken ist am Freitagmorgen Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben aber schnell Entwarnung geben. Die Beamten hätten sämtliche Räume der Grundschule durchsucht und seien zu dem Schluss gekommen, dass der Alarm versehentlich oder durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.