66-jähriger Mann aus Zweibrücken vermisst

Seit Samstagabend wird in Zweibrücken der 66-jährige Paul Christof Loginski vermisst. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Der Mann verließ nach Angaben der Polizei am Samstagabend gegen 18 Uhr seine Wohnung in der Christoph-Knorr-Straße in Zweibrücken. Seitdem fehle von ihm jede Spur. Wohin er wollte, sei nicht klar. Paul Christof Loginski habe weder ein Mobiltelefon noch Geld bei sich.

Auch Adressen, an denen sich der 66-Jährige aufhalten könnte, wurden untersucht - ohne Ergebnis. Die Polizei hat ihre Suche nun auf ein Waldgebiet in der Nähe seines Wohnorts ausgeweitet. Es sind auch ein Hubschrauber und Spürhunde im Einsatz.

Wer hat den Vermissten aus Zweibrücken gesehen?

Paul Christof Loginski ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat grau-blonde, kurze Haare und hat keinen Bart. Zuletzt trug er einen Jogginganzug, eine schwarze Jacke und eine braune Strickmütze.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise, um den Vermissten zu finden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Zweibrücken entgegen, unter der Telefonnummer 06332/9760.