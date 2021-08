In Zweibrücken haben Unbekannte in der Nähe des Outlet-Centers zwei Wohnwagen gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden die Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Diebstahl dauerte demnach gerade einmal elf Minuten. In dieser Zeit flexten die Täter einen Zaun auf, schoben die Wohnwagen vom Abstellplatz nach draußen, hängten sie an ihre Autos und flüchteten. Die Wohnwagen haben laut Polizei einen Gesamtwert von 42.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Montag etwas Verdächtiges gesehen haben.