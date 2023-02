Zwei Bewohner werden bei Löschversuch verletzt

Wohnungsbrand in Waldmohr

In einer Dachgeschosswohnung in Waldmohr im Kreis Kusel hat es in der Küche gebrannt. Zwei Bewohner haben versucht, das Feuer zu löschen und wurden verletzt.

Es war am späten Sonntagnachmittag als die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal alarmiert wurde. Nach eigenen Angaben gelangten die Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten über das Treppenhaus in die Wohnung im dritten Obergeschoß. Feuerwehr hat bei Wohnung in Waldmohr Deckenverkleidung eingerissen Die Wohnung im Kreis Kusel sei komplett verraucht gewesen, das Feuer in der Küche habe allerdings schnell gelöscht werden können. Um sicherzustellen, dass sich in der Deckenverkleidung keine Brandnester mehr befinden, musste diese heruntergebrochen werden, so die Feuerwehr. Die Wohnung in Waldmohr im Kreis Kusel war nach Angaben der Feuerwehr komplett verraucht. Zwei Bewohner wurden beim Versuch, das Feuer zu löschen verletzt. Freiwillige Feuerwehr VG Oberes Glantal Bewohner haben Rauchvergiftung erlitten Nach Angaben der Feuerwehr sind eine Fritteuse und die Dunstabzugshaube in der Küche der Wohnung aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Zwei Bewohner hätten versucht, das Feuer zu löschen. Dabei haben sie sich jeweils eine Rauchgasvergiftung zugezogen und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Anschließend wurden beide in ein Krankenhaus gebracht.