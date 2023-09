Radfahrer stoßen in Zweibrücken und Altenglan mit Autos zusammen

per Mail teilen

Gleich zwei verletzte Radfahrer hat es am Montag gegeben. Die Unfälle passierten in Zweibrücken und Altenglan.

In Zweibrücken ist ein Jugendlicher am Abend gegen kurz nach 20 Uhr mit seinem Fahrrad bergab Richtung Innenstadt gefahren. Der Polizei zufolge ist er dabei aus noch ungeklärter Ursache mit einem Auto zusammengestoßen, das gerade abbiegen wollte. Dadurch sei der 17-Jährige auf die Straße gestürzt und von einem nachkommenden Auto erfasst worden.

Jugendlicher in Zweibrücken lebensgefährlich verletzt

Bei dem Unfall wurde der 17-jährige Radfahrer lebensgefährlich verletzt, die beiden Autofahrer erlitten keine Verletzungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt nach Schätzungen der Polizei bei etwa 11.000 Euro. Die beiden Autos und das Fahrrad wurden von der Polizei sichergestellt. Um den Hergang des Unfalls zu ermitteln, hat die Polizei einen Gutachter hinzugezogen. Die Fasaneriestraße, auf der der Unfall passiert ist, musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Senior wird in Altenglan im Kreis Kusel schwer verletzt

Bereits am Nachmittag kam es zu einem weiteren schweren Fahrradunfall – dieses Mal im Kreis Kusel. Ein 82-Jähriger wollte in Altenglan auf seinem Rad abbiegen. Dabei stieß er im Einmündungsbereich der Straße mit dem Auto einer 67-jährigen Frau zusammen. Dabei wurde der Radfahrer nach Angaben der Polizei schwerstverletzt. Mit dem Hubschrauber wurde der Senior in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Straße in Altenglan voll gesperrt

Auch hier ist noch nicht klar, wie es genau zu dem Unfall gekommen ist. Daher soll ein Gutachter nun den Unfallhergang rekonstruieren. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei etwa 6.000 Euro. Die Straße wurde wegen der Unfallaufnahme bis zum Abend immer wieder voll gesperrt.