Polizistin und Polizist bei Verkehrskontrolle im Kreis Kusel erschossen

Unbekannte haben am frühen Morgen auf einer Kreisstraße bei Ulmet im Kreis Kusel eine Polizistin und ihren Kollegen durch Schüsse tödlich verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Polizei fahndet nach eigenen Angaben derzeit mit Hochdruck nach den geflohenen Tätern - unter anderem auch im Saarland. Im gesamten Kreis Kusel seien Polizeistreifen und Zivilbeamte unterwegs. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Das Problem: Es gibt weder eine Täterbeschreibung, noch Hinweise darauf, um welches Fluchtfahrzeug es sich handelt. Ebenso ist unklar, wohin der oder die Täter geflohen sind. Nur soviel ist nach Polizeiangaben klar: Mindestens einer der Tatverdächtigen ist bewaffnet.

Polizisten setzten noch selbst Funkspruch ab

Nach Angaben eines Sprechers konnten die beiden Polizisten noch selbst einen Funkspruch absetzen, dass auf sie geschossen werde. Außerdem hatten die Beamten ihre Kollegen offenbar vorher informiert, dass sie totes Wild in dem Fahrzeug gefunden hätten.

Als die Verstärkung am Tatort eingetroffen sei, sei es für die 24-jährige Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen bereits zu spät gewesen. Der Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, Bernhard Christian Erfort, sagte dem SWR: "Die Kollegen hier sind sehr betroffen. Einige kannten die getöteten Beamten persönlich."

Auch der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, zeigt sich tief betroffen: "Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und Liebsten der durch eine Gewalttat im Dienst verstorbenen Kollegen." Nach diesem "schrecklichen Ereignis" habe es nun höchste Priorität, den Täter dingfest zu machen, um weitere Gefahren für andere zu vermeiden. Nach Angaben der GdP war die getötete Beamtin noch Studentin an der Hochschule der Polizei am Flughafen Hahn.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) zeigten sich "zutiefst geschockt". Dreyer sagte: "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und den Kolleginnen und Kollegen der Polizei Rheinland-Pfalz. Die Tat ist entsetzlich. Es bestürzt uns sehr, dass zwei junge Menschen im Dienst ihr Leben verloren

haben.“

Derzeit seien Polizisten noch am Tatort auf der Kreisstraße zwischen Mayweilerhof und Ulmet, um Spuren zu sichern. Deshalb sei die Straße in diesem Bereich voll gesperrt.

Im Kreis Kusel derzeit keine Anhalter mitnehmen

Die Polizei bittet die Bevölkerung, im Bereich des gesamten Landkreises Kusel keine Anhalter mitzunehmen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2528 zu melden.

Sondersendung im SWR-Fernsehen

Das SWR-Fernsehen zeigt zu den tödlichen Schüssen bei Ulmet im Kreis Kusel ein "SWR-Extra" um 18:15 Uhr.