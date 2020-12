Im Landkreis Südwestpfalz sind in den vergangenen Tagen zwei Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Bereits am Freitag verstarb nach Angaben des Kreises eine Bewohnerin des Hauses Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung. Am Sonntag verstarb ein Mann aus Pirmasens ebenfalls an Corona. Bisher sind in der Südwestpfalz 15 Menschen gestorben, die mit Corona infiziert waren.