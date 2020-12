per Mail teilen

Der Andrang ist riesengroß gewesen. Fast 60 Interessierte fanden sich am Dienstagvormittag zur - coronabedingt - ersten Freiluft-Versteigerung am Amtsgericht Kusel ein.

Um die Corona-Regeln einhalten zu können, hatte das Amtsgericht Kusel die Zwangsversteigerung in seinen Hinterhof verlegt. Im Normalfall würden etwa drei Bieter zu einer Zwangsversteigerung in einen Gerichtssaal kommen, erklärte Amtsgerichtsleiter Ralf Nagel. Diesmal sei das Interesse aber im Vorfeld so groß gewesen, dass die Veranstaltung ins Freie habe verlegt werden müssen.

Gebäude in Hinzweiler abrissreif

Gekommen waren dann gut 60 Interessierte - unter anderem aus dem Saarland und sogar aus Tirol. Sie hofften alle auf ein Schnäppchen. Der Verkehrswert für das 1.800 Quadratmeter große Gelände mit zwei desolaten Gebäuden - einem Wohnhaus und einer Scheune - war vergleichsweise niedrig. Ein Sachverständiger geht davon aus, dass die Gebäude abgerissen werden. Das Startgebot bei der Zwangsversteigerung lag bei gerade mal 6.000 Euro.

"Die Gebäude sind nach Einschätzung des Sachverständigen nicht mehr bewohnbar und nicht mehr wirtschaftlich zu renovieren." Objektbeschreibung der Immobilie im Versteigerungsportal

Als nach einer Viertelstunde schon 30.000 Euro geboten worden waren, hatte sich die Zahl der Interessenten halbiert. Nach einer halben Stunde lag das Höchstgebot bei 32.500 Euro. Geboten hatten es Nachbarn des Grundstückes in Hinzweiler - und sie bekamen auch den Zuschlag am Ende der ersten Zwangsversteigerung unter freiem Himmel am Amtsgericht Kusel.