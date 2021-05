per Mail teilen

Anerkannte Asylbewerber dürfen wieder nach Pirmasens ziehen. Weil dort schon viele Flüchtlinge leben, wurde das lange durch eine Zuzugssperre verhindert, die jetzt ausgelaufen ist.

Seit März 2018 durften sich anerkannte Asylbewerber nicht mehr in Pirmasens ansiedeln, weil in der Stadt überproportional viele Flüchtlinge leben. Zweimal wurde die sogenannte Zuzugssperre durch das rheinland-pfälzische Integrationsministerium seitdem verlängert. Nun ist sie nach Angaben der Stadt Pirmasens ausgelaufen.

In Pirmasens leben überproportional viele Flüchtlinge

In einer Mitteilung heißt es, dass in Pirmasens trotz der Zuzugssperre noch immer fast doppelt so viele Flüchtlinge lebten, als die Stadt eigentlich aufnehmen müsste. Maßgeblich sei hier die Aufnahmequote des Landes, der sogenannte Königsteiner Schlüssel.

Pirmasens betreue derzeit 1.341 Menschen mit Fluchthintergrund. Davon seien 824 anerkannte Asylbewerber. Außerdem würden aktuell 143 abgelehnte Asylbewerber geduldet, die wegen fehlender Dokumente oder Krankheit nicht abgeschoben werden könnten. Der überwiegende Teil der Geflüchteten stamme aus Syrien, Afghanistan und Somalia. Von den knapp 41.000 Einwohnern von Pirmasens, haben nach Stadtangaben mehr als 8.500 einen Migrationshintergrund.

Integration der Flüchtlinge große Herausforderung für Pirmasens

Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) hätte es nach eigenen Angaben begrüßt, wenn das Land die Zuzugssperre noch einmal um ein Jahr verlängert hätte. Das zuständige Ministerium habe den Antrag der Stadt aber mit Verweis auf die "deutliche Verbesserung der Lage" abgelehnt. Durch die Zuzugssperre seien zwar nur noch in Ausnahmefällen Flüchtlinge nach Pirmasens gezogen - zum Beispiel, wenn sie einen Job, eine Ausbildungstelle oder einen Studienplatz nachweisen konnten. Zeitgleich seien allerdings auch verhältnismäßig wenige Geflüchtete weggezogen.

"Die Aufnahmequote ist somit nach wie vor überschritten", so Zwick. Pirmasens stehe auch in Zukunft vor großen Herausforderungen, um die Maßnahmen zur sprachlichen, sozialen und beruflichen Integration erfolgreich zu meistern.

Zuzugssperre von Flüchtlingen war für Pirmasens ein Vorteil

Im vergangenen Jahr hatte Pirmasens eine sehr positive Bilanz der Zuzugssperre gezogen. OB Zwick hatte damals gesagt, dass man die Integration der Geflüchteten in Pirmasens nur Dank der Zuzugssperre habe meistern können. Ohne sie, wäre man seiner Ansicht nach an die Belastungsgrenze gekommen.

Pirmasenser engagieren sich bei Integration der Asylbewerber

Auf lange Sicht gesehen seien besonders Kitas, Schulen und das Jobcenter stark gefordert. Ein großes Problem sieht der Oberbürgermeister darin, dass viele Flüchtlinge noch immer keine Möglichkeit hatten, einen Sprachkurs zu besuchen. Die erfolgreiche Integration von Flüchtlingen kann nach Angaben von OB Zwick nur gemeinsam mit den Bürgern gelingen. Diese würden sich auf herausragende Art und Weise mit viel Herzblut dabei einbringen.

Land will Pirmasens mit Projekten bei der Flüchtlingsarbeit unterstützen

Das Land hat nach Angaben der Stadt zugesichert, Pirmasens auch in Zukunft mit Projekten bei der Integration der Geflüchteten zu unterstützen, zum Beispiel bei Sprachkursen. Sollte die nun ausgelaufene Zuzugssperre dafür sorgen, dass besonders viele Flüchtlinge ihren Wohnsitz nach Pirmasens verlegen, will Oberbürgermeister Zwick erneut mit dem Land über sie Situation in Pirmasens sprechen.

Pirmasens will Modellprojekt für Integration werden

Pirmasens hat außerdem angekündigt, gemeinsam mit anderen Kommunen aus Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen an einer Studie der Universitäten Hildesheim und Erlangen-Nürnberg teilzunehmen. Das Modellprojekt sei auf drei Jahre angelegt und man wolle die Erfahrungen, die man in Pirmasens im Umgang mit Geflüchteten gesammelt hat, dort einfließen lassen.

Verteilung von Flüchtlingen soll optimiert werden

Ziel des Projekts ist es demnach, die Verteilung der Flüchtlinge zu optimieren. Ein Algorithmus soll dafür sorgen, dass Kommunen genau die Menschen zugewiesen werden, deren Voraussetzungen und Bedürfnisse zu ihnen passen. Zu den Kriterien der Wissenschaftler bei den Geflüchtete zählen dabei Dinge wie Bildung, Arbeitserfahrungen, Sprachkenntnisse, ein vorhandener Führerschein oder auch die familiären und persönlichen Beziehungen.

Bei den Kommunen wird dann unter anderem geprüft, ob passende Wohnungen und Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, oder die Betreuung der Kinder sichergestellt werden kann.

Pirmasens für Asylbewerber attraktiv

Warum die Stadt Pirmasens so beliebt bei anerkannten Asylbewerbern ist, erklärt sich aus der Tatsache, dass sobald Asylbewerber in Deutschland anerkannt sind, sie selbst entscheiden können, wo sie wohnen möchten. Da hat Pirmasens viele Vorteile: gute Infrastruktur auf kleinem Raum, also kurze Wege, zahlreiche Integrationshilfen und vor allem günstigen Wohnraum. Denn viele Asylbewerber wollen schnell raus aus den Gemeinschaftsunterkünften.