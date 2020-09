per Mail teilen

Zum Heimspiel des FCK gegen Dynamo Dresden am kommenden Freitag dürfen erstmals wieder Fans ins Stadion. Nach Angaben der Stadt gelten corona-bedingt strenge Hygienevorschriften.

Etwa 5000 Fans dürfen wieder die Spiele des 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion besuchen. Die Stadtverwaltung hat nach eigenen Angaben ein dafür vorgesehenes Hygienekonzept genehmigt. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Vertretern der Stadt und der Roten Teufel. Demnach wird es nur Sitzplätze geben, Stehplätze sind untersagt. Es gelten außerdem 1,50 Meter Sicherheitsabstand und Maskenpflicht bis zum eigenen Platz. Wie der Verein mitteilt, werden auch Imbissbuden geöffnet haben. Es darf aber nur auf dem Sitzplatz gegessen und getrunken werden.

Nur Dauerkartenbesitzer dürfen FCK-Tickets kaufen

Nach Angaben des 1. FC Kaiserslautern gilt vorerst ein Alkoholverbot auf dem Betzenberg. Die Fans würden auf der Nord- Süd- und Osttribüne verteilt. Die Tickets für die Spiele können ausschließlich von Fans online gekauft werden, die in der vergangenen Saison eine Dauerkarte für das Fritz-Walter-Stadion hatten. Bei der Bestellung müssen die Kontaktdaten der Fans bereits angegeben werden. Falls mehr als die etwa 5.000 Fans das Spiel besuchen möchten, lost der FCK die Tickets aus.

Grundlage des Gespräches zwischen Stadt und FCK war die neue Corona-Verordnung des Landes, die am vergangenen Freitag vorgestellt wurde. Dort steht unter anderem, dass bei Sportveranstaltungen bis zu zehn Prozent der Plätze von Zuschauern belegt sein dürfen.

FCK passt Corona-Hygienekonzept an

Voraussetzung ist ein umfassendes Hygienekonzept. Das hatte der 1. FC Kaiserslautern in den vergangenen Tagen an die neue Corona-Verordnung angepasst. Beim Heimspiel im DFB-Pokal gegen Jahn Regensburg am vergangenen Sonntag durften noch keine Zuschauer ins Fritz-Walter-Stadion.

FCK-Sportdirektor Boris Notzon hatte sich im Anschluss aber bereits optimistisch geäußert, dass schon beim ersten Liga-Heimspiel am Freitag gegen Dresden wieder ein paar Zuschauer auf dem Betzenberg zugelassen werden. Diese Annahme wurde durch die Entscheidung der Stadt nun bestätigt.