Der Bahn-Zweckverband setzt einen zusätzlichen Bus ein, um den Schülertransport in Richtung Ramstein-Miesenbach zu entzerren. Ein Sprecher sagte, die Züge seien morgens sehr voll gewesen, weil viele Schüler mit ihnen gefahren sind. Der Bus soll erst einmal bis Dezember parallel zur Zugverbindung fahren, sagte der Sprecher des Zweckverbandes. Trotzdem sei es unmöglich, in den Zügen die Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie durchzusetzen. Er wies deshalb noch einmal darauf hin, dass in den Zügen Maskenpflicht gilt. Die einzige Möglichkeit, den Schülertransport zu entzerren, sind nach Ansicht des Sprechers unterschiedliche Anfangszeiten in den Schulen. Im Moment könne man keine weiteren Züge von der Deutschen Bahn bekommen. Aber selbst wenn es sie gäbe, könne man sie auf den eingleisigen Strecken nicht einsetzen, ohne den Fahrplan durcheinander zu wirbeln.